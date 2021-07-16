«Ситуация крайне напряженная». В Тюменской области до 12 сентября продлили режим повышенной готовности

В Тюменской области до 12 сентября продлили режим повышенной готовности. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса продлили до 12 сентября. Решение принял оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности». Документ подписан губернатором Александром Моором.

– Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, – заявил глава региона.

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза. Особенно не повезло работающему населению и детям. Эпидситуация по коронавирусу в регионе крайне напряженная. На 27-й неделе выявлено 1 555 новых случаев коронавируса, показатель заболеваемости увеличился в три раза по сравнению с 24-й неделей. Суточный показатель заболеваемости составляет 15,9 на 100 тысяч населения, коэффициент распространения – 1,07.

За неделю зарегистрировано 344 семейных очага. В рамках санитарно-эпидемиологических расследований установлено более 25,5 тысячи контактных лиц. К счастью, в детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.

Отметим, что в Тюменской области более 46% заболевших коронавирусом заразились в семейных очагах, 27% – по месту работы, еще 23% – в общественных местах и транспорте. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Среди заболевших 35% – работающее население, 28% – пенсионеры и 22% – неработающие. За последние две недели отмечается рост заболеваемости среди работников общественного питания (+76%), сферы услуг (+54%), транспорта и учреждений сферы культуры (+22%).

В связи с увеличением количества пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 100 койко-мест на этой неделе развернут на базе объединенного филиала № 1 «Омутинская районная больница». 17 июля приём пациентов начнёт «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» на 100 койко-мест. Таким образом, в целом на территории Тюменской области запущено 15 моноинфекционных стационаров на 2 760 коек, занятость – 84,8%.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что в зависимости от обстановки разработан план по расширению коечного фонда в учреждениях. Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек.