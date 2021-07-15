Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза. Фото: Вадим Бегун

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области выросла в три раза. Особенно не повезло работающему населению и детям.

– Эпидситуация по коронавирусу в регионе крайне напряженная. На 27-й неделе выявлено 1 555 новых случаев коронавируса, показатель заболеваемости увеличился в три раза по сравнению с 24-й неделей. Суточный показатель заболеваемости составляет 15,9 на 100 тысяч населения, коэффициент распространения – 1,07, – сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Также стало известно, что за неделю зарегистрировано 344 семейных очага. В рамках санитарно-эпидемиологических расследований установлено более 25,5 тысячи контактных лиц. К счастью, в детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.