В Тюменской области вакцинированы от коронавируса более трети взрослого населения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вакцинированы от коронавируса I и II туром 410 тысяч человек взрослого населения (35% от общего количества). Об этом сообщила глава местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– С 1 по 15 июля в регионе проверено 160 объектов, в 40 из них выявлены нарушения. Составлено 47 протоколов, в том числе 13 направлены в суд на приостановление деятельности, работа 8 объектов приостановлена до устранения всех выявленных нарушений, – рассказала Шарухо.

Глава ведомства напомнила, что с 13 июля постановлением главного государственного санитарного врача РФ запрещено проведение мероприятий с количеством участников более 500 человек. Отметим, что запрет не распространяется на массовые мероприятия в организациях культуры и образования.