Тюменке грозит два года тюрьмы за продажу поддельных ПЦР-тестов. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали 26-летнюю женщину, которая зарабатывала, пользуясь обстановкой пандемии коронавируса. В подъезде своего дома на Московском тракте она продала поддельную справку о прохождении ПЦР-теста за две тысячи рублей.

Позже в ее квартире полицейские нашли 10 оформленных справок о вакцинации против коронавирусной инфекции, 12 оформленных поддельных справок об отрицательных тестах на ковид, более 100 поддельных медицинских книжек, бланков справок различных медицинских учреждений Тюменской области, а также печати, штампы и 200 тысяч рублей.

– Сейчас сотрудники экономической безопасности ищут тех, кто покупал у нее заведомо подложные документы. Отделом дознания отдела полиции № 7 Тюмени в отношении гражданки возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

Теперь женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.