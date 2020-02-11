Нападение на путан, эвакуация студентов и пранк о коронавирусе: публикуем главные новости Тюмени 11 февраля 2020

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:13:56+03:00

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1. В тюменскую полицию обратились девушки, оказывающие услуги интимного характера. Горожанки заявили, что клиенты напали на них и отобрали часть имущества.

Выяснилось, что потерпевшие размещают объявления об интим-услугах в интернете. На одно из таких откликнулись два парня. Однако в этот день им было не до плотских утех: злоумышленники обокрали путан.

В Тюмени клиенты напали на путан. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

2. В Тюмени на одном из этажей Государственного аграрного университета Северного Зауралья, который находится на Рощинском шоссе, произошло задымление. Студентов вывели на улицу.

«В одном крыле что-то горит, дымит, не видно. Было сначала две «пожарки», сейчас приехали еще две», – рассказывает в сториз Instagram учащаяся университета Алена Г.

В тюменском университете произошло задымление. Фото из сториз студентки.

3. В Тюмени нашли пранкера, который отлавливал в костюме химзащиты якобы зараженных коронавирусом людей. Ролик с его участием появился в социальной сети Instagram накануне, 10 февраля.

Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование.

4. Тюменские антимонопольщики разбираются в обоснованности формирования цен на медицинские маски. Они представили итоги мониторинга, проведенного ими ранее.

Стоимость одной медицинской маски в аптеках Тюмени в декабре 2019 года составляла в среднем 6,4 рубля. По состоянию на 10 февраля этого года средняя цена на маски увеличилась до 8,5 рубля.

5. В Тюмени обсудили итоги благоустройства дворов за 2019 год. Мэр города Руслан Кухарук высоко оценил работу, заявив, что все задачи были выполнены.

Стало известно, что в прошлом году в областном центре благоустроили 52 дворовые территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU