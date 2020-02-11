В Тюмени подвели итоги благоустройства дворов

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:02:41+03:00

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В Тюмени обсудили итоги благоустройства дворов за 2019 год. Мэр города Руслан Кухарук высоко оценил работу, заявив, что все задачи были выполнены.

Стало известно, что в прошлом году в областном центре благоустроили 52 дворовые территории. Работы по капитальному ремонту инженерных сетей проведены на 50 из 52 дворовых территорий, в 41 дворе были заменены сети теплоснабжения, в 35 – водоснабжения и на 13 территориях – сети водоотведения.

– В ходе благоустройства выполняется ремонт проездов, тротуаров, парковок, устройство газонов, ограждений, устанавливаются опоры освещения, спортивные площадки, детские игровые комплексы, малые архитектурные формы и площадки для хозяйственных нужд, – отметили в пресс-службе администрации Тюмени.

В ведомстве добавили, что во дворах обустроено 43 детские площадки и 29 спортивных, в том числе одна универсальная с возможностью использования ее в зимний период в качестве хоккейного корта.

На всех дворовых территориях выполнен ремонт проездов, а также устройство парковок с общим количеством 1 520 машино-мест, из них 133 – для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU