11 Февр. 2020 2020-02-11T14:37:15+03:00

Два молодых тюменца отобрали выручку у путан. Скриншот из видео.

Мужчины прихватили с собой два дорогостоящих телефона

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В тюменскую полицию обратились девушки, оказывающие услуги интимного характера. Горожанки заявили, что клиенты напали на них и отобрали часть имущества.

Выяснилось, что потерпевшие размещают объявления об интим-услугах в интернете. На одно из таких откликнулись два парня. Однако в этот день им было не до плотских утех: злоумышленники обокрали путан.

– Оказавшись в квартире, гости брызнули в лица тюменок из газового баллончика, а затем, схватив обеих за волосы, потребовали отдать все ценное имущество. В результате фигуранты похитили два смартфона общей стоимостью около 100 тысяч рублей, деньги – порядка 50 тысяч – и скрылись, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 24-летний и 22-летний тюменцы. Не сумев разблокировать телефоны, фигуранты избавились от них, а часть денег успели потратить.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело, им грозит до десяти лет лишения свободы. Однако девушки, предоставлявшие услуги интимного характера, также не ушли от ответственности. На них составлен административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU