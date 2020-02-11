УФАС: средняя цена на медицинские маски в Тюмени увеличилась на два рубля

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:55:55+03:00

Средняя цена на медицинские маски в Тюмени увеличилась на два рубля. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменские антимонопольщики разбираются в обоснованности формирования цен на медицинские маски. Они представили итоги мониторинга, проведенного ими ранее.

– Стоимость одной медицинской маски в аптеках Тюмени в декабре 2019 года составляла в среднем 6,4 рубля. По состоянию на 10 февраля этого года средняя цена на маски увеличилась до 8,5 рубля. Минимальная стоимость составляет 3,3 рубля, максимальная – 15 рублей за штуку, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы.

В ведомстве заявили, что территориальные органы с 10 февраля еженедельно мониторят цены на медицинские маски, реализуемые в аптеках и розничных торговых сетях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в управлении ФАС находятся семь письменных сообщений от жителей областного центра о завышенных ценниках на маски. Эту информацию направят в ФАС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU