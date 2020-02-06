2020-02-06T11:47:33+03:00
Здоровье

Жители Тюмени жалуются на аптеки, продающие медицинские маски по завышенной цене

Вскоре будет принято решение о проведении проверки
Вадим Бегун
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Жители Тюмени жалуются на дорогие медицинские маски.Жители Тюмени жалуются на дорогие медицинские маски.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени местные жители жалуются на аптеки, которые решили поднять цены на медицинские маски. Через некоторое время соответствующее ведомство примет решение о проведении проверки.

– С 10 февраля будет организован еженедельный мониторинг цен на медицинские маски в регионе. В случае получения информации о росте цен на маски или об их дефиците территориальным управлением будут проведены проверки, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что при выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

На сегодняшний день в управлении находятся семь письменных сообщений от жителей города Тюмени о завышенных ценниках на маски. Эту информацию направят в ФАС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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