Найден пранкер, разыгравший тюменцев на тему коронавируса

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:14:58+03:00

Нашли пранкера, разыгравшего тюменцев на тему коронавируса. Скриншот из видео в "Инстаграм".

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В Тюмени нашли пранкера, который отлавливал в костюме химзащиты якобы зараженных коронавирусом людей. Ролик с его участием появился в социальной сети Instagram накануне, 10 февраля.

«Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы», – такое сообщение распространяет оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ситуация находится на контроле департамента образования Тюмени. В образовательных учреждениях города запланированы дополнительные мероприятия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU