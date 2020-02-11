2020-02-11T09:02:51+03:00
Общество

Полиция заинтересовалась тюменскими пранкерами, снявшими видео о коронавирусе

По результатам проверки будет принято решение
Вадим Бегун
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Полиция заинтересовалась тюменскими пранкерами, снявшим видео о коронавирусе. Скриншот из видео.Полиция заинтересовалась тюменскими пранкерами, снявшим видео о коронавирусе. Скриншот из видео.
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В социальных сетях Тюмени на днях появилось видео, на котором запечатлены молодые люди в костюмах химзащиты. Таким образом тюменские пранкеры решили обыграть нашумевшую тему коронавируса.

На кадрах видно, как герои ролика бегут за человеком, который якобы заражен. Все это происходит в людном месте и сопровождается воплями, пишет «МегаТюмень».

– Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту появления видеоролика. Причастных лиц доставят в полицию для разбирательства и проверки всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ранее стали известны результаты анализов на коронавирус, которые взяли у россиян, находящихся на карантине в тюменском санатории. По данным оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, первые результаты анализов у всех отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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