Полиция заинтересовалась тюменскими пранкерами, снявшими видео о коронавирусе

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Тюмени на днях появилось видео, на котором запечатлены молодые люди в костюмах химзащиты. Таким образом тюменские пранкеры решили обыграть нашумевшую тему коронавируса.

На кадрах видно, как герои ролика бегут за человеком, который якобы заражен. Все это происходит в людном месте и сопровождается воплями, пишет «МегаТюмень».

– Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту появления видеоролика. Причастных лиц доставят в полицию для разбирательства и проверки всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ранее стали известны результаты анализов на коронавирус, которые взяли у россиян, находящихся на карантине в тюменском санатории. По данным оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, первые результаты анализов у всех отрицательные.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU