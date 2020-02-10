10 Февр. 2020 2020-02-10T16:48:10+03:00

Стали известны результаты анализов, взятые у эвакуированных в Тюменскую область россиян. Фото - оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Все соотечественники чувствуют себя хорошо

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Стали известны результаты анализов на коронавирус, которые взяли у россиян, находящихся на карантине в тюменском санатории.

По данным оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, первые результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Также стало известно, что все эвакуированные из Китая в Тюменскую область россияне чувствуют себя хорошо. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что семь швей откликнулись на призыв поддержать акцию #своихнебросаем. Они пошьют стильные пижамы для сограждан, которые находятся на карантине в тюменском санатории «Градостроитель».

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ИСТОЧНИК KP.RU