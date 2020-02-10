Стали известны результаты анализов, взятые у эвакуированных в Тюменскую область россиян
Стали известны результаты анализов на коронавирус, которые взяли у россиян, находящихся на карантине в тюменском санатории.
По данным оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, первые результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Также стало известно, что все эвакуированные из Китая в Тюменскую область россияне чувствуют себя хорошо. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что семь швей откликнулись на призыв поддержать акцию #своихнебросаем. Они пошьют стильные пижамы для сограждан, которые находятся на карантине в тюменском санатории «Градостроитель».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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