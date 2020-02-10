2020-02-10T16:06:08+03:00
Общество

Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине

Изделия передадут соотечественникам 14 февраля [ФОТО]
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

Семь швей откликнулись на призыв поддержать акцию #своихнебросаем. Они пошьют стильные пижамы для сограждан, которые находятся на карантине в тюменском санатории «Градостроитель».

По словам руководителя тюменской школы стиля и моды «New you» Дарьи Киселевой, идея создания одежды появилась у нее как способ поддержать тех, кто оказался в изоляции в чужом городе.

– Конечно, для ребят все очень хорошо организовано, но хотелось добавить персональной истории и тепла, – сообщила женщина.

Дарья Киселева также добавила, что дизайн уже разработан, закуплена необходимая ткань и фурнитура, швеи начали работу. Пижамы передадут в санаторий в День святого Валентина, 14 февраля.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, как чувствуют себя россияне, которых эвакуировали из Китая в тюменский санаторий. Выходные у всех прошли благополучно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В тюменском депздраве рассказали о самочувствии эвакуированных из Китая россиян

У людей появилась возможность отметить праздники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молоко с антибиотиками, дорогая мозаика и аэродинамическая труба: публикуем главные новости Тюмени 10 февраля 2020
Стали известны результаты анализов, взятые у эвакуированных в Тюменскую область россиян
Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине
В Тюменской области пенсионерка воткнула нож в спину своему сожителю
Следователи ищут тюменца, пропавшего у мусорного полигона
В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации
На улице Мельникайте в Тюмени по ночам строят развязку
Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд»
В тюменских магазинах продавали молоко с антибиотиками
В Тюмени малышка засунула в нос игрушечный корм для собак
В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой
Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках
Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП на улице Республики
Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки
От тюменцев ждут предложений по благоустройству территории близ Комарово
Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Из-за столкновения иномарки с грейдером на улице Камышинской в Тюмени возникла большая пробка
Тюменцам предлагают пройти опрос о коронавирусе
Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей
У тюменской учительницы во время урока случился инсульт
В Тюмени «всеми любимую» аэродинамическую трубу арестовали за долги
В тюменском депздраве рассказали о самочувствии эвакуированных из Китая россиян
В Тюмени убили мужчину, который устроил стрельбу в ТРЦ
В Тюменской области мужчина сжег автомобиль своих родственников
В Тюмени бомж разбил иномарку, которая мешала пройти к мусорному баку
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку
В Тюмени снова поменяли схему маршрута № 68
Погода на 10 февраля в Тюмени: вновь без осадков