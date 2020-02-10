Тюменские швеи разработали дизайн пижам для россиян, находящихся на карантине
Семь швей откликнулись на призыв поддержать акцию #своихнебросаем. Они пошьют стильные пижамы для сограждан, которые находятся на карантине в тюменском санатории «Градостроитель».
По словам руководителя тюменской школы стиля и моды «New you» Дарьи Киселевой, идея создания одежды появилась у нее как способ поддержать тех, кто оказался в изоляции в чужом городе.
– Конечно, для ребят все очень хорошо организовано, но хотелось добавить персональной истории и тепла, – сообщила женщина.
Дарья Киселева также добавила, что дизайн уже разработан, закуплена необходимая ткань и фурнитура, швеи начали работу. Пижамы передадут в санаторий в День святого Валентина, 14 февраля.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, как чувствуют себя россияне, которых эвакуировали из Китая в тюменский санаторий. Выходные у всех прошли благополучно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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