В Тюмени экстренно эвакуировали студентов аграрного университета

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:10:32+03:00

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В Тюмени на одном из этажей Государственного аграрного университета Северного Зауралья, который находится по адресу: Рощинское шоссе, 10, произошло задымление. Студентов вывели на улицу.

«В одном крыле что-то горит, дымит, не видно. Было сначала две «пожарки», сейчас приехали еще две», – рассказывает в сториз Instagram учащаяся университета Алена Г.

По словам девушки, всех студентов «экстренно вызвали из корпуса».

Ожидается комментарий пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области. Пока в ведомство не удалось дозвониться.

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ИСТОЧНИК KP.RU