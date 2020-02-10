Молоко с антибиотиками, дорогая мозаика и аэродинамическая труба: публикуем главные новости Тюмени 10 февраля 2020

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:07:11+03:00

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1. В Тюменской области подвели итоги исследований молочной продукции по показателям качества и безопасности за 2019 год. Не все пробы оказались полезными для здоровья.

Всего было отобрано 254 пробы молока, масла, кефира творога и сыра. Выяснилось, что 52 (свыше двадцати процентов) не соответствуют показателям безопасности и качества.

В тюменских магазинах продавали опасное молоко. Фото - pixabay.com.

2. Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что обанкротившийся центр, помимо прочего, желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга».

Тюменский банкрот продает мозаику. Фото - pixabay.com.

3. В Тюмени в счет погашения долга арестовано имущество ООО «Неоком». Организация владела «всеми любимой» аэродинамической трубой, которая находится на улице 30 лет Победы.

Руководство компании потерпело финансовый крах; возможно, причиной тому послужила постройка абсолютно новой и усовершенствованной летной трубы по соседству с уже имеющейся.

4. В Тюмени убит мужчина, который в 2019 году устроил стрельбу в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Тогда перестрелка переполошила весь ТРЦ, людей пришлось эвакуировать.

В Следственном комитете Тюменской области сообщили об обнаружении тела мужчины 1991 года рождения с огнестрельным ранением головы.

5. Жители Тюмени могут предложить свои идеи по благоустройству территории, прилегающей к лесному массиву жилого района Комарово. Она включает в себя микрорайоны Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк и Клевер-парк.

В 2020 году в лесу площадью почти сорок гектаров уберут сухостой и устранят захламленность.

ИСТОЧНИК KP.RU