В Тюмени «всеми любимую» аэродинамическую трубу арестовали за долги
В Тюмени в счет погашения долга арестовано имущество ООО «Неоком». Организация владела «всеми любимой» аэродинамической трубой, которая находится на улице 30 лет Победы.
– Руководство компании потерпело финансовый крах; возможно, причиной тому послужила постройка абсолютно новой и усовершенствованной летной трубы по соседству с уже имеющейся. Бизнес компании не выдержал современной, быстро развивающейся конкуренции, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
По информации ведомства, у руководства организации имеются долги по налогам. Предприятие обязано выплатить долг почти в четыре миллиона рублей. Такой суммы на счете должника не было, именно поэтому и было арестовано его имущество.
К слову, собственник не препятствовал приставам и сам согласился отдать комплекс. Вертикальная аэродинамическая труба оценивается примерно в 21 миллион рублей.
Однако это не все убытки предприятия-должника. Скоро в отдел службы судебных приставов поступят исполнительные листы со взысканием суммы почти в 7 миллионов рублей.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU