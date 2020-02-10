10 Февр. 2020 2020-02-10T09:19:51+03:00

В Тюмени «всеми любимую» аэродинамическую трубу арестовали за долги. Фото - УФССП по Тюменской области.

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В Тюмени в счет погашения долга арестовано имущество ООО «Неоком». Организация владела «всеми любимой» аэродинамической трубой, которая находится на улице 30 лет Победы.

– Руководство компании потерпело финансовый крах; возможно, причиной тому послужила постройка абсолютно новой и усовершенствованной летной трубы по соседству с уже имеющейся. Бизнес компании не выдержал современной, быстро развивающейся конкуренции, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

По информации ведомства, у руководства организации имеются долги по налогам. Предприятие обязано выплатить долг почти в четыре миллиона рублей. Такой суммы на счете должника не было, именно поэтому и было арестовано его имущество.

К слову, собственник не препятствовал приставам и сам согласился отдать комплекс. Вертикальная аэродинамическая труба оценивается примерно в 21 миллион рублей.

Однако это не все убытки предприятия-должника. Скоро в отдел службы судебных приставов поступят исполнительные листы со взысканием суммы почти в 7 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU