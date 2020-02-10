От тюменцев ждут предложений по благоустройству территории близ Комарово

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:18:42+03:00

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Жителям Тюмени могут предложить свои идеи по благоустройству территории, прилегающей к лесному массиву жилого района Комарово. Она включает в себя микрорайоны Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк и Клевер-парк.

– В 2020 году в лесу площадью почти сорок гектаров уберут сухостой и устранят захламленность. Предлагаем всем вместе проработать вопрос благоустройства территории вблизи микрорайонов, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Горожанам подсказали, что предложения можно прикреплять в карточку на странице «ТвоЯ Тюмень». Все они пройдут модерацию и будут размещены на сайте. Идеи можно обсуждать, а также писать замечания к представленным проектам. Через месяц будет объявлено голосование. В ведомстве отметили, что с участниками проекта и экспертами будет проведена встреча.

Ранее «Комсомольская правда» - Тюмень» писала, что горожанам представили проект парка, который расположится в районе улиц Ленина и Кирова. Прошлым летом здесь снесли долгострой.

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ИСТОЧНИК KP.RU