Тюменцам показали проект парка, который появится вместо долгостроя на улице Ленина
Жителям Тюмени представили проект парка, который расположится в районе улиц Ленина и Кирова. Прошлым летом здесь снесли долгострой.
– Общественные обсуждения архитектурно-градостроительного решения общественного пространства в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова (территория бывшего долгостроя на улице Ленина) состоятся в ДТИС «Пионер» (Челюскинцев, 46), в концертном зале, – сообщили в МКУ «Управление градостроительного планирования».
Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».
Мероприятие состоится 5 февраля в 18.00.
Судя по фотографиям, на месте долгостроя появится небольшой парк с лавочками и множеством зеленых насаждений.
Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре проходило голосование за будущее улицы Ленина. Жителям и гостям города предложили оценить возможный вид различных участков центральной городской улицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU