30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:51+03:00

Тюменцам показали проект парка, который появится вместо долгостроя на улице Ленина. Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».

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Жителям Тюмени представили проект парка, который расположится в районе улиц Ленина и Кирова. Прошлым летом здесь снесли долгострой.

– Общественные обсуждения архитектурно-градостроительного решения общественного пространства в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова (территория бывшего долгостроя на улице Ленина) состоятся в ДТИС «Пионер» (Челюскинцев, 46), в концертном зале, – сообщили в МКУ «Управление градостроительного планирования».

Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».

Мероприятие состоится 5 февраля в 18.00.

Судя по фотографиям, на месте долгостроя появится небольшой парк с лавочками и множеством зеленых насаждений.

Фото - МКУ «Управление градостроительного планирования».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре проходило голосование за будущее улицы Ленина. Жителям и гостям города предложили оценить возможный вид различных участков центральной городской улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU