Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:19:23+03:00

Кроме того, кто-то может стать счастливым обладателем электросамовара

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Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи.

Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что обанкротившийся центр, помимо прочего, желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысячи рублей.

Кроме того, предприятие не прочь избавиться и от элекросамовара «Царский». Любителям заваривать чай на старинном устройстве придется выложить за него 31 900 рублей.

Также «СибНац» продает видеокамеру, колонки, тахометры, плоттеры, снегоходы, лодку и даже автомобили. Список насчитывает всего 217 лотов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменской компании «Сибирский научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU