Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей
Сибирский научно-аналитический центр, который был признан банкротом, продолжает распродавать свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. С молотка могут уйти довольно-таки интересные вещи.
Из информации, размещенной на сайте «Федресурс», следует, что обанкротившийся центр, помимо прочего, желает реализовать объемную мозаику из камня под названием «Баба-яга». Ее начальная стоимость порядка 139 тысячи рублей.
Кроме того, предприятие не прочь избавиться и от элекросамовара «Царский». Любителям заваривать чай на старинном устройстве придется выложить за него 31 900 рублей.
Также «СибНац» продает видеокамеру, колонки, тахометры, плоттеры, снегоходы, лодку и даже автомобили. Список насчитывает всего 217 лотов.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменской компании «Сибирский научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом
СибНац задолжал более 50 миллионов рублей (подробнее)
Тюменское предприятие-банкрот продало свои медали из-за огромных долгов
Всего у организации было 19 наград (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU