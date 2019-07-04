Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-04T14:25:54+03:00

Известный научный центр Тюмени все же ликвидировали. Фото - sibsac.ru.

СибНац задолжал более 50 миллионов рублей

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Сибирский научно-аналитический центр Тюмени признали банкротом. Такое решение было принято по иску ООО «Инженерное бюро» на 2,5 миллионов рублей.

«Признать ликвидируемого должника банкротом и открыть конкурсное производство. Утвердить арбитражного (временного, административного, внешнего или конкурсного) управляющего. Утвердить вознаграждение арбитражного управляющего», – следует из картотеки дела, размещенного на сайте арбитражного суда Тюменской области.

4 июня суд принял к рассмотрению исковое заявление ООО «Инженерное бюро» к «СибНАЦ». Компания заявляла, что центр задолжал ей порядка 2,5 миллионов. 13 июня в суд обратилось управление федеральной налоговой службы по Тюменской области, которое указало о непогашенных платежах на сумму свыше 53,7 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что известный научный центр Тюмени могут ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU