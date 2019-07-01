Известный научный центр Тюмени могут ликвидировать
Сибирский научно-аналитический центр, который располагается в Тюмени, находится на стадии ликвидации. Он задолжал более пятидесяти миллионов рублей контрагентам и управлению ФНС по Тюменской области.
Следующее заседание, где научный центр могут признать банкротом, состоится 4 июля. Об этом говорится в информации, размещенной в картотеке Тюменского арбитражного суда. Оттуда же стало известно, что 4 июня суд принял к рассмотрению исковое заявление ООО «Инженерное бюро» к «СибНАЦ». Компания заявляла, что центр задолжал ей порядка 2,5 миллионов. Уже 13 июня в суд обратилось управление федеральной налоговой службы по Тюменской области, которое указало о непогашенных платежах на сумму свыше 53,7 миллионов рублей.
Согласно данным системы СБИС, сейчас предприятие находится на стадии ликвидации.
СПРАВКА "КП"
Сибирский научно-аналитический центр - один из лидеров на рынке сервисных услуг в области разведки углеводородного сырья. Вот уже почти 20 лет предприятие занимается вопросами стратегического развития Западно-Сибирского региона в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы.
ИСТОЧНИК KP.RU