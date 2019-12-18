Тюменское предприятие-банкрот продало свои медали из-за огромных долгов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-18T12:02:51+03:00

Всего у организации было 19 наград

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Тюменской компании «Сибирский Научно-аналитический центр» пришлось реализовать свои награды из-за многомиллионных долгов. Предприятие стало банкротом в начале июля этого года, с тех пор учредители распродают имущество.

Как стало известно из материалов, размещенных на сайте «Федресурс», 19 медалей «За заслуги в развитии геологической разведки» приобрела компания «Лаборатория новых технологий в нефтяной геологии «Петрограф» (организация занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук). Награды обошлись ей в 58 900 рублей.

Кроме того, «СибНацу» удалось продать 150 килограммов родонита «Сидельниковский» за 87 тысяч рублей, 700 килограммов нефрита за 207 тысяч рублей, а также три тонны флюсового известняка за 85 тысяч рублей. Все это приобрело физическое лицо – Дарья Иваненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU