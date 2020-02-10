10 Февр. 2020 2020-02-10T09:10:48+03:00

В Тюмени убили мужчину, который устроил стрельбу в ТРЦ. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени убит мужчина, который в 2019 году устроил стрельбу в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Тогда перестрелка переполошила весь ТРЦ, людей пришлось эвакуировать.

В Следственном комитете Тюменской области сообщили об обнаружении тела мужчины 1991 года рождения с огнестрельным ранением головы. По некоторым данным, убитым является Павел Колозян, который ранее устроил стрельбу в ТРЦ «Кристалл».

Убийство произошло в ходе конфликта, однако причины его пока не известны, возбуждено уголовное дело, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU