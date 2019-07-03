Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео
Трое мужчин, которые днём 3 июля устроили перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попали на видео. Роликом с камер видеонаблюдения поделилась с «Комсомолкой» наша читательница. На кадрах видно, как троица выходит из торгового центра, в руках у одного из них – оружие. Через пару мгновений группировка «делает ноги» и скрывается с места происшествия. Подлинность видео подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюмени.
В социальных сетях пользователи сообщают, что по всему городу работают полицейские – в Тюмени объявлен план-перехват.
Напомним, причиной эвакуации тюменцев из торгового-развлекательного центра «Кристалл» стала разборка между тремя посетителями. Один из них имел при себе травматический пистолет.
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Видео с камер наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU