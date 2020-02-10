В тюменских магазинах продавали молоко с антибиотиками

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:56:46+03:00

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В Тюменской области подвели итоги исследований молочной продукции по показателям качества и безопасности за 2019 год. Не все пробы оказались полезными для здоровья.

Всего было отобрано 254 пробы молока, масла, кефира творога и сыра. Выяснилось, что 52 (свыше двадцати процентов) не соответствуют показателям безопасности и качества. В 13 случаях (пять процентов) выявлено повышенное количество антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи и плесень.

В 30 пробах (11,8 процента) имеются жиры растительного происхождения и несоответствие жирнокислотного состава. Это свидетельствует о фальсификации «молочки».

– Некачественная продукция реализовывалась в социальных учреждениях и торговых сетях. Произведена она предприятиями Кемеровской, Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Брянской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Татарстана, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что восьми производителям были выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии. Также возбуждено четыре административных дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU