2020-02-07T16:49:26+03:00
Общество

Тело младенца в мусоре, покусанная собакой малышка и карантин в школах: публикуем главные новости Тюмени 7 февраля января 2020 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени на мусоросортировочном заводе было обнаружено тело младенца. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

В пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение» корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» информацию подтвердили. Однако никаких подробностей раскрывать не стали.

В Тюмени сотрудники мусоросортировочного завода нашли тело младенца. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени сотрудники мусоросортировочного завода нашли тело младенца. Фото - СК по Тюменской области.

2. В поселке Боровском собака серьезно покусала двухлетнюю малышку. Ребенок находится в реанимации.

Вызов поступил накануне, 6 февраля, в 10.59. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место спустя 14 минут.

Под Тюменью собака покусала малышку. Фото - pixabay.com.

Под Тюменью собака покусала малышку. Фото - pixabay.com.

3. В школах Тюмени продлили карантин. До 15 февраля ученики могут оставаться дома.

В связи с ростом заболевания ОРВИ и гриппом, превышением эпидемиологического порога во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени учебный процесс приостановлен до 15 февраля включительно.

4. В частном детском саду «Ягодки» прокуроры и специалисты Роспотребнадзора провели выездную проверку. В ходе нее в дошкольном учреждении были выявлены многочисленные нарушения.

Одно из нарушений – фактический рацион детей не соответствовал примерному утвержденному меню.

5. В Тюмени 22-летний молодой человек обратился к судебным приставам с просьбой о снятии c него запрета на выезд за пределы России. Оказалось, что мужчина собрался за границу, однако вовремя вспомнил о своем штрафе.

Ограничительные меры тюменцу вынесли за неуплату в установленный срок штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Тело младенца в мусоре, покусанная собакой малышка и карантин в школах: публикуем главные новости Тюмени 7 февраля января 2020 г.
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