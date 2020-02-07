2020-02-07T08:56:33+03:00
Общество

В Тюмени оштрафовали руководство детсада за многочисленные нарушения

В настоящее время все замечания устранены
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафовали руководство детсада. Фото - pixabay.com.В Тюмени оштрафовали руководство детсада. Фото - pixabay.com.
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В частном детском саду «Ягодки» прокуроры и специалисты Роспотребнадзора провели выездную проверку. В ходе нее в дошкольном учреждении была выявлены многочисленные нарушения.

– Фактический рацион детей не соответствовал примерному утвержденному меню. Не имелось необходимого запаса постельного белья на каждого ребенка. Были обнаружены и нарушения правил пожарной безопасности. Все это создавало угрозу жизни и здоровью воспитанников, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде появился иск о запрете эксплуатации частного детсада до устранения нарушений. В отношении владелицы возбудили административное дело и составлен протокол. По результатам рассмотрения первого дела ей объявлено предупреждение, а по второму назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

В ходе повторной выездной проверки выяснилось, что все нарушения устранены. В связи с этим производство по иску было прекращено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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