2020-02-07T11:17:40+03:00
Общество

В школах Тюмени продлили карантин

Ученики продолжат обучаться дистанционно
Вадим Бегун
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В школах Тюмени продлили карантин. Фото - pixabay.com.В школах Тюмени продлили карантин. Фото - pixabay.com.
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В школах Тюмени продлили карантин. До 15 февраля ученики могут оставаться дома.

«В связи с ростом заболевания ОРВИ и гриппом, превышением эпидемиологического порога во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени учебный процесс приостановлен до 15 февраля включительно», – такое сообщение разместила пресс-служба на официальном сайте администрации города Тюмени.

В ведомстве также уточнили, что для учащихся организовано дистанционное обучение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в школах Тюменского района продлили карантин. Таким образом, ученики могут находиться дома до 11 февраля включительно. Кроме того, стало известно, что в Заводоуковске и Ялуторовске также все школы закрыли на карантин.

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К тому же перестали работать секции и кружки (https://www.tumen.kp.ru/online/news/3756864/подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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