В школах Тюмени продлили карантин
В школах Тюмени продлили карантин. До 15 февраля ученики могут оставаться дома.
«В связи с ростом заболевания ОРВИ и гриппом, превышением эпидемиологического порога во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени учебный процесс приостановлен до 15 февраля включительно», – такое сообщение разместила пресс-служба на официальном сайте администрации города Тюмени.
В ведомстве также уточнили, что для учащихся организовано дистанционное обучение.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в школах Тюменского района продлили карантин. Таким образом, ученики могут находиться дома до 11 февраля включительно. Кроме того, стало известно, что в Заводоуковске и Ялуторовске также все школы закрыли на карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU