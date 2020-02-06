2020-02-06T10:30:06+03:00
Общество

Школы Ялуторовска и Заводоуковска закрыли на карантин

К тому же перестали работать секции и кружки
Вадим Бегун
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Школы Ялуторовска и Заводоуковса закрыли на карантин. Фото - комитета образования города Заводоуковска.Школы Ялуторовска и Заводоуковса закрыли на карантин. Фото - комитета образования города Заводоуковска.
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В Заводоуковске и Ялуторовске все школы закрыли на карантин. Об этом сообщают комитеты образования городов.

«Решением оперативного штаба по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа во всех школах города и учреждениях дополнительного образования (кружки, секции) с 6 по 15 февраля остановлен учебный процесс. В школу – 17 февраля», – говорится в сообщении комитета образования Ялуторовска.

Подобная информация размещена и на странице заводоуковского ведомства: «В целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом члены СПЭК приняли решение закрыть образовательные учреждения округа и учреждения дополнительного образования на карантин. Также отменены культурно-досуговые мероприятия с массовым пребыванием несовершеннолетних. Карантинные мероприятия продлятся до 12 февраля включительно».

Ранее школы Тюменского района также закрыли на карантин. Однако там образовательные учреждения не будут работать до 8 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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