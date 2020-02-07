2020-02-07T09:21:51+03:00
Здоровье

Число заболевших ОРВИ растет: в школах Тюменского района продлили карантин

В детсадах продолжает действовать масочный режим
Вадим Бегун
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В школах Тюменского района продлили карантин. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тюменского района.В школах Тюменского района продлили карантин. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тюменского района.
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В школах Тюменского района продлили карантин. Таким образом, ученики могут находиться дома до 11 февраля включительно.

По информации пресс-службы администрации района, решение было принято сегодня, 7 февраля, на санитарно-противоэпидемической комиссии.

– Результаты ежедневного мониторинга свидетельствуют об увеличении числа заболевших ОРВИ и гриппом, поэтому карантинные мероприятия в общеобразовательных учреждения и учреждениях дополнительного образования будут продолжены. Обучение будет дистанционным, – сообщили в ведомстве.

Также не возобновятся занятия детских кружков и секций в учреждениях культуры и спорта. В дошкольных учреждениях продолжает действовать масочный режим.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в детсадах Тюменского района усилили меры профилактики: ввели масочный режим, проводится ежедневный фильтр сотрудников и детей. Стало известно, что количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю увеличилось на 54%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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