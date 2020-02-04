В детских садах Тюменского района введен масочный режим

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:35:03+03:00

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В детсадах Тюменского района усилили меры профилактики: ввели масочный режим, проводится ежедневный фильтр сотрудников и детей. Кроме того, ужесточился дезрежим: чаще проходит влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание воздуха и проветривание. Стало известно, что количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю увеличилось на 54%.

– За последние дни резко возросло количество вызовов неотложки, пришлось поставить дополнительных работников на прием сообщений. Все бригады неотложной помощи сейчас работают до 24.00. В поликлиниках и ФАПах приостановлен прием пациентов для профилактических процедур, – сообщил главный врач областной больницы № 19 Андрей Патрикеев.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, по 8 февраля все школы района, а также учреждения дополнительного образования закрыты на карантин. Приостановлены занятия детских групп и объединений на базе учреждений спорта и культуры. Несмотря на то что эпидпорог по заболеваемости превышен только в 10 школах, занятия отменили во всех. Это сделано для предупреждения дальнейшего роста числа заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU