2020-02-04T14:35:03+03:00
Здоровье

В детских садах Тюменского района введен масочный режим

Врачи усиливают меры профилактики в дошкольных учреждениях
Вадим Бегун
Поделиться:
В детских садах Тюменского района введен масочный режим.В детских садах Тюменского района введен масочный режим.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В детсадах Тюменского района усилили меры профилактики: ввели масочный режим, проводится ежедневный фильтр сотрудников и детей. Кроме того, ужесточился дезрежим: чаще проходит влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание воздуха и проветривание. Стало известно, что количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю увеличилось на 54%.

– За последние дни резко возросло количество вызовов неотложки, пришлось поставить дополнительных работников на прием сообщений. Все бригады неотложной помощи сейчас работают до 24.00. В поликлиниках и ФАПах приостановлен прием пациентов для профилактических процедур, – сообщил главный врач областной больницы № 19 Андрей Патрикеев.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 4 февраля, по 8 февраля все школы района, а также учреждения дополнительного образования закрыты на карантин. Приостановлены занятия детских групп и объединений на базе учреждений спорта и культуры. Несмотря на то что эпидпорог по заболеваемости превышен только в 10 школах, занятия отменили во всех. Это сделано для предупреждения дальнейшего роста числа заболевших.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Тюменского района закрыли на карантин из-за ОРВИ

Дети некоторое время будут обучаться дистанционно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени магазину пришлось отключить холодильники из-за слишком сильного шума
На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса
В детских садах Тюменского района введен масочный режим
Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество
В Тобольске пожарные вытащили из горящего дома кроликов
Смертельная авария с участием двух большегрузов произошла на тюменской трассе
В Тюмени осужден лжетаксист, из-за которого пострадала пассажирка
Назначен глава Ленинского административного округа Тюмени
В Тюмени ожидается резкое потепление
Депутат Госдумы Николай Брыкин: власть должна разбираться в проблемах людей
«Используем высший сорт». Дорожники рассказали, как засыпают дороги Тюмени солью
В тюменском вузе запретили проводить массовые мероприятия
Из Тюмени в Москву на самолете. Стала известна дата первого рейса
Анонимность гарантируется. Спасатели ищут тюменцев, запустивших салют на балкон
«Кто-то снимал фильм ужасов?»: сотни птиц кружили в небе над Тюменью
Уникальное мероприятие – игротека «Конструктория» – пройдет в Ишиме
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 59 пожаров
Мошенник заставил тюменку через банкомат перевести ему деньги
Тюменская полиция, МЧС и Росгвардия готовятся к #СпецоперацииЛед
Директора тюменской УК оштрафовали за слишком нагретый воздух в квартирах
Погода на 4 февраля в Тюмени: снег с самого утра
Квартира наша – собака не наша: тюменцы после смерти родственника выгнали на улицу его собаку
Кондукторы в масках, карантин в школах и боксерские груши: публикуем главные новости Тюмени 3 февраля января 2020 г.
Тюменские прокуроры заставят УК убраться в доме, жильцы которого пожаловались на грязь
«Дрожал и стучал зубами»: в Тюмени очевидец спас замерзающего мужчину