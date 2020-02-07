2020-02-07T13:26:04+03:00
Происшествия

Под Тюменью собака напала на двухлетнюю девочку. Малышка находится в реанимации

Ребенка эвакуируют в Москву спецбортом
Вадим Бегун
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Под Тюменью собака напала на двухлетнюю девочку. Фото - pixabay.com.Под Тюменью собака напала на двухлетнюю девочку. Фото - pixabay.com.
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В поселке Боровском собака серьезно покусала двухлетнюю малышку. Ребенок находится в реанимации.

– Вызов поступил накануне, 6 февраля, в 10.59. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место спустя 14 минут. На момент осмотра у девочки зафиксировали открытую рану головы и травматический шок, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По информации ведомства, после оказания помощи маленькую пациентку доставили в областную клиническую больницу № 2. В настоящее время она получает необходимое лечение в условиях реанимации.

Также стало известно, что ребенка доставят для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребенка спецбортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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