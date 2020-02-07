7 Февр. 2020 2020-02-07T14:01:29+03:00

В Тюмени сотрудники мусоросортирочного завода нашли тело младенца. Фото - СК по Тюменской области.

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В Тюмени в минувшую среду, 5 февраля, днем на мусоросортировочном заводе было обнаружено тело младенца. Внешних признаков насильственной смерти на нем не было.

В пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение» корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» информацию подтвердили. Однако никаких подробностей раскрывать не стали.

В региональном Следственном комитете отметили, что тело мальчика обнаружили сотрудники завода при сортировке твердых бытовых отходов.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, – сообщила инспектор отдела кадров Следственного комитета Тюменской области Анастасия Лепехина.

Граждан, располагающих информацией, имеющей значение для следствия, просят обращаться по телефон: 8 (3452) 64-17-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU