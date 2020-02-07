7 Февр. 2020 2020-02-07T07:54:33+03:00

Тюменец чуть не остался без заграничного отдыха из-за пьяной езды. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени 22-летний молодой человек обратился к судебным приставам с просьбой о снятии c него запрета на выезд за пределы России. Оказалось, что мужчина собрался за границу, однако вовремя вспомнил о своем штрафе.

– Ограничительные меры тюменцу вынесли за неуплату в установленный срок штрафа в 30 тысяч рублей. Его назначили за пьяную езду, лишив при этом водительских прав. Однако мужчина не спешил оплачивать долг, пока не пришло время заграничной поездки во Вьетнам, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель запланировал отпуск и решил удостовериться, набрав свои данные в «Банке данных исполнительных производств». Тогда-то он и «вспомнил» о финансовых обязательствах.

После уплаты всей суммы долга, убедившись в снятии запрета, мужчина приобрел долгожданные путевки себе и своей супруге.

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ИСТОЧНИК KP.RU