Малыш с патологией, камеры на перекрестках и женщины у подъездов: публикуем главные новости Тюмени 5 февраля января 2020
1. Врачи Областной клинической больницы № 2 дали шанс жить полноценно маленькому тюменцу, который родился с расщеплением позвоночника. Единственным способом помочь ему оказалась операция.
Малыш родился раньше срока с врожденной патологией: его позвонки были развиты не до конца и сзади не смыкались.
В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией. Фото - ОКБ №2.
2. На 27 тюменских дорожных перекрестках появились 54 камеры видеонаблюдения. Вся информация с камер в режиме онлайн поступает в Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения региона.
Там, где уже установлены видеокамеры, наблюдается снижение количества преступлений.
На тюменских перекрестках появились новые видеокамеры. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.
3. В Тюменской области задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, которые подозреваются в квартирных кражах. Они не вламывались в жилища, а просто просили детей запустить их.
В конце января злоумышленницы прибыли в Тюмень с заранее разработанной преступной схемой.
4. В тюменской ГИБДД рассказали о самых опасных перекрестках областного центра. Дороги Тюмени патрулируют с учетом аварийных мест и времени, когда в городе наблюдается повышенная аварийность.
По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, в 2019 году на дорогах города произошло 1 680 ДТП.
5. В январе 2020 года в Тюмени было зарегистрировано 1 092 акта рождения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на свет появилось на 40 малышей больше.
По данным комитета загс администрации города Тюмени, в первый месяц нового года сыграно 236 свадеб.
ИСТОЧНИК KP.RU