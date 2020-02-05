2020-02-05T15:58:46+03:00
Общество

Малыш с патологией, камеры на перекрестках и женщины у подъездов: публикуем главные новости Тюмени 5 февраля января 2020

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. Врачи Областной клинической больницы № 2 дали шанс жить полноценно маленькому тюменцу, который родился с расщеплением позвоночника. Единственным способом помочь ему оказалась операция.

Малыш родился раньше срока с врожденной патологией: его позвонки были развиты не до конца и сзади не смыкались.

В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией. Фото - ОКБ №2.

В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией. Фото - ОКБ №2.

2. На 27 тюменских дорожных перекрестках появились 54 камеры видеонаблюдения. Вся информация с камер в режиме онлайн поступает в Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения региона.

Там, где уже установлены видеокамеры, наблюдается снижение количества преступлений.

На тюменских перекрестках появились новые видеокамеры. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.

На тюменских перекрестках появились новые видеокамеры. Фото - Региональный информационно-образовательный центр.

3. В Тюменской области задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, которые подозреваются в квартирных кражах. Они не вламывались в жилища, а просто просили детей запустить их.

В конце января злоумышленницы прибыли в Тюмень с заранее разработанной преступной схемой.

4. В тюменской ГИБДД рассказали о самых опасных перекрестках областного центра. Дороги Тюмени патрулируют с учетом аварийных мест и времени, когда в городе наблюдается повышенная аварийность.

По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, в 2019 году на дорогах города произошло 1 680 ДТП.

5. В январе 2020 года в Тюмени было зарегистрировано 1 092 акта рождения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на свет появилось на 40 малышей больше.

По данным комитета загс администрации города Тюмени, в первый месяц нового года сыграно 236 свадеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Малыш с патологией, камеры на перекрестках и женщины у подъездов: публикуем главные новости Тюмени 5 февраля января 2020
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