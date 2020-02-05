Почти 30 перекрестков Тюмени оснастили новыми камерами наблюдения

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:17:23+03:00

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На 27 тюменских дорожных перекрестках появились 54 камеры видеонаблюдения. Вся информация с камер в режиме онлайн поступает в Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения региона.

– Там, где уже установлены видеокамеры, наблюдается снижение количества преступлений. Это говорит о необходимости увеличения камер на дорогах для повышения безопасности жителей города. В планах до конца года подключить к системе еще 46 перекрестков и 10 транспортных развязок города, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По информации Регионального информационно-образовательного центра, всего на сегодняшний день к единой системе хранения данных подключено 2 184 системы видеонаблюдения. Главным исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU