В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:53:55+03:00

В настоящее время подозреваемые в серии краж заключены под стражу

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В Тюменской области задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, которые подозреваются в квартирных кражах. Они не вламывались в жилища, а просто просили детей запустить их.

– В конце января злоумышленницы прибыли в Тюмень с заранее разработанной преступной схемой. Женщины поджидали у подъездов школьников, возвращавшихся после учебы домой, представлялись знакомыми родителей и проникали в квартиры. Пока одна из подруг отвлекала детей разговорами, другая похищала золотые изделия, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по города Тюмени Мария Новопашина.

Оперативники установили, что таким образом подозреваемые похитили из квартир на улицах Николая Семенова и Энергетиков ювелирные изделия на сумму более 340 тысяч рублей.

В тот же день женщины покинули регион, однако далеко уехать им не удалось: машину со злоумышленницами остановили на трассе. В настоящий момент следственными органами гражданкам 1995 и 1996 годов рождения предъявлено обвинение в кражах. Им грозит до шести лет тюрьмы. Известно, что одна из них ранее уже была судима за мошенничество. На свободу она вышла в марте прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU