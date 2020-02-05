2020-02-05T09:53:55+03:00
Происшествия

В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов

В настоящее время подозреваемые в серии краж заключены под стражу
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов. Фото - УМВД по городу Тюмени.В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов. Фото - УМВД по городу Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюменской области задержали двух жительниц Новосибирской и Омской областей, которые подозреваются в квартирных кражах. Они не вламывались в жилища, а просто просили детей запустить их.

– В конце января злоумышленницы прибыли в Тюмень с заранее разработанной преступной схемой. Женщины поджидали у подъездов школьников, возвращавшихся после учебы домой, представлялись знакомыми родителей и проникали в квартиры. Пока одна из подруг отвлекала детей разговорами, другая похищала золотые изделия, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по города Тюмени Мария Новопашина.

Оперативники установили, что таким образом подозреваемые похитили из квартир на улицах Николая Семенова и Энергетиков ювелирные изделия на сумму более 340 тысяч рублей.

В тот же день женщины покинули регион, однако далеко уехать им не удалось: машину со злоумышленницами остановили на трассе. В настоящий момент следственными органами гражданкам 1995 и 1996 годов рождения предъявлено обвинение в кражах. Им грозит до шести лет тюрьмы. Известно, что одна из них ранее уже была судима за мошенничество. На свободу она вышла в марте прошлого года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы Тюмени назвали самые опасные перекрестки города
Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
В Тюмени поймали женщин, поджидающих детей у подъездов
Рисков заражения нет: в Тюмени сделано все, чтобы принять эвакуированных из Китая
«Причин для паники нет»: эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал о новом коронавирусе
Из-за непогоды в Тюмени отменили «Лыжню России»
В тюменском Рощино готовятся принять спецборт из Уханя
Глава Роспотребнадзора: таможенный и пограничный контроль пассажиров из Уханя пройдёт на борту самолёта
Почти 30 перекрестков Тюмени оснастили новыми камерами наблюдения
Тюменки смогут подавать заявление на маткапитал в роддомах
Выглядел подозрительно: на улице Энергетиков задержали тюменца с наркотиками
«Неделя обещает быть снежной»: тюменцев просят аккуратно парковаться во дворах
В Тюмени перенесли общественные слушания по новому парку
Пенсионер из Заводоуковска стал жертвой мошенника
Погода на 5 февраля в Тюмени: ожидается дождь со снегом
Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая
Главный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Тюмень
Новый глава округа, шумные холодильники и кролики из горящего дома: публикуем главные новости Тюмени 4 февраля января 2020 г.
Тюменские депутаты назвали суммы штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Безработная тюменка содержала наркопритон в доме на улице Широтной
В Тюмени магазину пришлось отключить холодильники из-за слишком сильного шума
На видеоэкранах Тюмени показывают ролики о профилактике коронавируса
Количество заболевших ОРВИ в Тюменском районе увеличилось вдвое за неделю
Тюменского бизнесмена и юриста районной администрации судят за мошенничество
В Тобольске пожарные вытащили из горящего дома кроликов