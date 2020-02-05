Автоинспекторы Тюмени назвали самые опасные перекрестки города

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:02:52+03:00

Чаще всего водители не соблюдают очередность проезда

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В тюменском ГИБДД рассказали о самых опасных перекрестках областного центра. Дороги Тюмени патрулируют с учетом аварийных мест и времени, когда в городе наблюдается повышенная аварийность.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, в 2019 году на дорогах города произошло 1 680 ДТП, в которых погибли 34 человека (в 2018 – 31), 2 122 человека были ранены. Самыми аварийными днями стали понедельник и вторник, а больше всего дорожно-транспортных происшествий тюменцы совершают в вечерний час пик – с 18.00 до 20.00.

– Основными причинами аварийности стали несоблюдение очередности проезда (444 ДТП), неправильный выбор дистанции (220», неправильный выбор скоростного режима и превышение скорости (162 и 145), а также нарушение правил проезда пешеходных переходов (137). 69 аварий спровоцировали пьяные водители, – поведали статистику в ведомстве.

Самыми аварийными перекрестками стали перекрестки улиц 50 лет Октября и Профсоюзной (9 ДТП, 12 человек ранены), Республики и Первомайской (8 ДТП, 14 человек ранены), объездной дороги и улицы Авторемонтной (8 ДТП, 12 человек ранены).

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ИСТОЧНИК KP.RU