2020-02-05T14:35:24+03:00
Здоровье

В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией

Маленький пациент перенес пятичасовую операцию
Вадим Бегун
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В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией. Фото - пресс-служба ОКБ №2.В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией. Фото - пресс-служба ОКБ №2.
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Врачи Областной клинической больницы № 2 дали шанс жить полноценно маленькому тюменцу, который родился с расщеплением позвоночника. Единственным способом помочь ему оказалась операция.

Малыш родился раньше срока с врожденной патологией: его позвонки были развиты не до конца и сзади не смыкались. В образовавшееся отверстие выпирал кожный мешочек, наполненный спинным мозгом. Ребенка сначала выхаживали в отделении патологии новорожденных, а после того, как он окреп, была выполнена операция, которая длилась около пяти часов.

– Нейрохирурги «уложили» спинной мозг на место и закрыли дефект позвоночника. Врачи установили специальный шунт, по которому излишняя жидкость отводится в брюшную полость, – сообщил пресс-секретарь ОКБ № 2 Лев Гуляев.

В медучреждении добавили, что операция прошла успешно, малыш чувствует себя хорошо. Однако в силу тяжести патологии говорить о выздоровлении еще рано – малышу предстоит длительная реабилитация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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