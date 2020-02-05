В Тюмени родился малыш с тяжелой патологией

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:35:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи Областной клинической больницы № 2 дали шанс жить полноценно маленькому тюменцу, который родился с расщеплением позвоночника. Единственным способом помочь ему оказалась операция.

Малыш родился раньше срока с врожденной патологией: его позвонки были развиты не до конца и сзади не смыкались. В образовавшееся отверстие выпирал кожный мешочек, наполненный спинным мозгом. Ребенка сначала выхаживали в отделении патологии новорожденных, а после того, как он окреп, была выполнена операция, которая длилась около пяти часов.

– Нейрохирурги «уложили» спинной мозг на место и закрыли дефект позвоночника. Врачи установили специальный шунт, по которому излишняя жидкость отводится в брюшную полость, – сообщил пресс-секретарь ОКБ № 2 Лев Гуляев.

В медучреждении добавили, что операция прошла успешно, малыш чувствует себя хорошо. Однако в силу тяжести патологии говорить о выздоровлении еще рано – малышу предстоит длительная реабилитация.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU