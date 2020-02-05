2020-02-05T11:42:31+03:00
Общество

Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года

Это больше, чем в прошлом году
Вадим Бегун
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Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года. Фото - pixabay.com.Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года. Фото - pixabay.com.
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В январе 2020 года в Тюмени было зарегистрировано 1 092 акта рождения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на свет появилось на 40 малышей больше.

По данным комитета загс администрации города Тюмени, в первый месяц нового года сыграно 236 свадеб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что праздничная ночь на 1 января выдалась неспокойной для тюменских акушеров. За считанные часы они помогли появиться на свет 26 малышам, большинство из новорожденных – мальчики.

В тюменском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали своими детям в прошлом году. Самыми редкими и, соответственно, необычными женскими именами стали Золушка, Селин, Эллада и Ариадна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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