5 Февр. 2020 2020-02-05T11:42:31+03:00

Более тысячи малышей родилось в первый месяц 2020 года. Фото - pixabay.com.

Это больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года в Тюмени было зарегистрировано 1 092 акта рождения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на свет появилось на 40 малышей больше.

По данным комитета загс администрации города Тюмени, в первый месяц нового года сыграно 236 свадеб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что праздничная ночь на 1 января выдалась неспокойной для тюменских акушеров. За считанные часы они помогли появиться на свет 26 малышам, большинство из новорожденных – мальчики.

В тюменском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали своими детям в прошлом году. Самыми редкими и, соответственно, необычными женскими именами стали Золушка, Селин, Эллада и Ариадна.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первые сутки нового года в Тюмени родились 26 малышей

После боя курантов первым на свет появился мальчик (подробнее)

В Тюменской области родилась Золушка

В ЗАГСе назвали самые необычные имена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU