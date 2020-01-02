2 Янв. 2020 2020-01-02T09:56:31+03:00

В первые сутки нового года в Тюмени родились 26 малышей Фото: pixabay.com

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Праздничная ночь на 1 января выдалась неспокойной для тюменских акушеров. За считанные часы они помогли появиться на свет 26 малышам, большинство из новорожденных – мальчики.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, 14 девочек и 12 мальчик родились в период с 0.30 первых суток 2020 года.

Первым на свет во втором роддоме появился мальчик. Всего в этом учреждении 1 января приняли 2 девочек и 2 мальчиков. В третьем роддоме в новом году в 1.12 весом в 3300 граммов родился мальчик. Всего акушеры в эти сутки помогли родиться на свет 7 малышам: 3 мальчикам и 4 девочкам.

В перинатальном центре 1 января родилось 15 детишек, из них 9 мальчиков и 6 девочек. Первые роды произошли в 6.15. На свет появился мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU