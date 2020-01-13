В Тюменской области родилась Золушка

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:25:46+03:00

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Золушка, Офелия, Селин: в тюменском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали своими детям в этом году.

Самыми редкими и, соответственно, необычными женскими именами стали Золушка, Селин, Эллада, Ариадна, Маруся, Глафира, Даная, Офелия, Забава, Кассандра, Меланья, Сильвия.

Среди мужских имен можно выделить Авдея, Амура, Добромира, Ротибора, Фадея, Радомира, Потапа, Енисея, Корнея, Пантелея и Спиридона.

По информации Комитета ЗАГС администрации города Тюмени, в 2018 году в Тюмени появились Гектор, Иеремия, Евпатий, Данислав, Илларион, Добрыня, Рим, Тиберий, Дарий, Спартак, Элай, Симон, Емилиан, Корнилий, Вайда, Симсон, Славян.

Самыми необычными именами девочек были Алексия, Ассоль, Леона, Риана, Аюна, Дарья-Дарина, Богдана, Веста, Кирианна, Севилия, Эрика, Матильда, Мирабелла, Ася, Николетта, Каталея, Паула.

Всего в этом году в регионе родилось 10 140 мальчиков и 9 591 девочек.

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ИСТОЧНИК KP.RU