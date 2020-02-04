Новый глава округа, шумные холодильники и кролики из горящего дома: публикуем главные новости Тюмени 4 февраля января 2020 г.

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:32:44+03:00

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1. В Тюмени назначен глава Ленинского административного округа. Им стал 33-летний Александр Ильин. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Руслан Кухарук.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, ранее Александр Дмитриевич возглавлял Единый центр оперативного реагирования.

В Тюмени назначен глава ЛАО. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

2. В Тюмени привлекли к ответственности ООО «Семейный». На слишком шумную работу холодильного оборудования магазина пожаловались жильцы дома № 8, корпус 1/6, проезд Солнечный.

Измеренные уровни звука в жилых квартирах от работы всего холодильного оборудования магазина «Продукты 24 часа» превышают предельно допустимые уровни.

В тюменском магазине слишком шумно работали холодильники. Фото - pixabay.com.

3. В 18-м микрорайоне Тобольска накануне, 3 февраля, горел частный дом. Местным пожарным пришлось спасать из огня кроликов.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 10.38.

4. В Тюмени осужден 43-летний мужчина, который самостоятельно наклеил на свое авто схему такси и перевозил пассажиров. Теперь лжетаксисту доступен только общественный транспорт.

В августе 2019 года на улице Чаркова осужденный на своем «Рено-Логан» выехал на встречную полосу и начал обгон.

5. Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов на рейсы из Тюмени в Москву. Об этом сообщает сам перевозчик-лоукостер.

Как стало известно, первый рейс запланирован на 30 марта. Самолеты авиакомпании будут вылетать из Рощино каждый день рано утром – в 6.20. Обратно можно будет улететь в 23.55.

ИСТОЧНИК KP.RU