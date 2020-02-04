2020-02-04T11:58:36+03:00
Общество

Назначен глава Ленинского административного округа Тюмени

Им стал бывший руководитель Единого центра оперативного реагирования
Вадим Бегун
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Назначен глава Ленинского административного округа Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Назначен глава Ленинского административного округа Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени назначен глава Ленинского административного округа. Им стал 33-летний Александр Ильин. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Руслан Кухарук.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, ранее Александр Дмитриевич возглавлял Единый центр оперативного реагирования. Также стало известно, что новый глава округа в 2003 году с золотой медалью окончил Академическую гимназию при Тюменском государственном университете, спустя пять лет с красным дипломом окончил ТюмГУ (Институт государства и права) по специальности «Юриспруденция».

В 2011 году Ильин закончил аспирантуру этого же вуза. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2019 году прошел обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по направлению «Управление региональными проектами развития».

Свою трудовую деятельность он начал с третьего курса университета в частных организациях. После трудился на муниципальной службе в департаменте городского хозяйства Тюмени. Опыт работы – более 13 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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