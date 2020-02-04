В Тюмени осужден лжетаксист, из-за которого пострадала пассажирка

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:00:05+03:00

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В Тюмени осужден 43-летний мужчина, который самостоятельно наклеил на свое авто схему такси и перевозил пассажиров. Теперь лжетаксисту доступен только общественный транспорт.

– В августе 2019 года на улице Чаркова осужденный на своем «Рено Логан» выехал на встречную полосу и начал обгон. Он не убедился, что дорога свободна, и врезался в опору наружного освещения. Его пассажир получила средней тяжести вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Позже оказалось, что тюменец вообще не имел права перевозить пассажиров, так как сам наклеил на кузов цветографическую схему такси. Также стало известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений. Таким образом, суд постановил лишить лжетаксиста прав на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU