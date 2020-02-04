В Тобольске пожарные вытащили из горящего дома кроликов

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:10:57+03:00

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В 18-м микрорайоне Тобольска накануне, 3 февраля, горел частный дом. Местным пожарным пришлось спасать из огня кроликов.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 10.38. К сожалению, возгорание было обнаружено поздно, поэтому на момент прибытия спасателей пламя уже вовсю полыхало в доме.

– Сотрудники вызволили из горевшего помещения четырех кроликов. Пушистые питомцы, словно осознавая серьезность момента, отнеслись к спасению и работе спасателей с должным пониманием. Ушастый квартет во время эвакуации из зоны задымления вел себя спокойно, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что спустя несколько минут удалось ликвидировать открытое горение и предотвратить распространение огня. Пламя успело повредить внутреннюю отделку комнаты и коридора, а также личное имущество жильцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU