В Тюмени магазину пришлось отключить холодильники из-за слишком сильного шума

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:27:01+03:00

На невыносимые условия проживания пожаловались жильцы дома, в котором находится заведение

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В Тюмени привлекли к ответственности ООО «Семейный». На слишком шумную работу холодильного оборудования магазина пожаловались жильцы дома № 8, корпус 1/6, проезд Солнечный.

– Измеренные уровни звука в жилых квартирах от работы всего холодильного оборудования магазина «Продукты 24 часа» превышают предельно-допустимые уровни, установленные СанПиНом, для ночного времени суток. Стоит отметить, что режим работы предприятия торговли ежедневный, круглосуточный, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В ведомстве пояснили, что допущенные нарушения правил и норм грубо нарушают требования федерального закона и создают угрозу для здоровья людей. В итоге суд на 50 суток приостановил работу семнадцати холодильников, которые находятся в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU