2020-02-04T09:44:29+03:00
Общество

Из Тюмени в Москву на самолете. Стала известна дата первого рейса

Полеты будут производиться каждый день
Вадим Бегун
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Из Тюмени в Москву снова полетят самолеты. Фото - pixabay.com.Из Тюмени в Москву снова полетят самолеты. Фото - pixabay.com.
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Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов на рейсы из Тюмени в Москву. Об этом сообщает сам перевозчик-лоукостер.

Как стало известно, первый рейс запланирован на 30 марта. Самолеты авиакомпании будут вылетать из Рощино каждый день рано утром – в 6.20. Обратно можно будет улететь в 23.55.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 100 рублей, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из тюменского аэропорта временно ушла авиакомпания «Победа». На самолетах лоукостера тюменцы могли летать в Сочи и Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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