Из Тюмени в Москву на самолете. Стала известна дата первого рейса
Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов на рейсы из Тюмени в Москву. Об этом сообщает сам перевозчик-лоукостер.
Как стало известно, первый рейс запланирован на 30 марта. Самолеты авиакомпании будут вылетать из Рощино каждый день рано утром – в 6.20. Обратно можно будет улететь в 23.55.
Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 100 рублей, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что из тюменского аэропорта временно ушла авиакомпания «Победа». На самолетах лоукостера тюменцы могли летать в Сочи и Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU