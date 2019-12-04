Известная авиакомпания прекратила полеты из тюменского Рощино

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-04T13:52:54+03:00

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Из тюменского аэропорта временно ушла авиакомпания «Победа». На самолетах лоукостера тюменцы могли улететь в Сочи и Москву.

– С 1 октября авиакомпания «Победа» не осуществляет рейсы из Тюмени. Пока это временное расписание, оно меняется дважды в год, – рассказали в пресс-службе тюменской воздушной гавани.

Там также добавили, что авиакомпании вправе убирать или добавлять частоты: «Это зимнее расписание, соответственно, спроса на направления меньше».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что уже третьего января из Тюмени можно будет улететь в Красноярск прямым авиарейсом. Чтобы побывать в одном из крупнейших российских городов, местным жителям придется выложить не менее девяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU