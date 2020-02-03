Кондукторы в масках, карантин в школах и боксерские груши: публикуем главные новости Тюмени 3 февраля января 2020
1. В Тюмени кондукторы надели медицинские маски. В общественном транспорте города реализуется ряд мер, направленных на профилактику вирусных инфекций.
Как пояснили в пресс-службе администрации города Тюмени, сейчас для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж.
Тюменские кондукторы надели маски.Фото: Ольга Крыльцова
2. В Тюменском районе образовательные учреждения закрыли на карантин. Данная мера будет действовать с завтрашнего дня, 4 февраля, по 8 февраля.
В эти же дни приостанавливается работа детских групп и объединений в учреждениях культуры и спорта.
Школы Тюменского района закрыли на карантин. Фото - управление образования Тюменского района.
3. В экопарке «Затюменский», возможно, появятся боксерские груши. По крайней мере, этого желают сами горожане, которые высказали свое мнение по развитию прилегающей к экопарку территории.
Раздел, где горожане могли вносить свои предложения, был создан на портале управления градостроительного планирования.
4. В тобольской больнице умер мужчина. Действия врачей проверяются.
Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами.
5. В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного тюменской полиции поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что в поликлинике находится мужчина в неадекватном состоянии.
Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили мужчину, адекватность состояния которого вызвала у них сомнения.
ИСТОЧНИК KP.RU