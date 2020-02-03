2020-02-03T16:10:54+03:00
Общество

Кондукторы в масках, карантин в школах и боксерские груши: публикуем главные новости Тюмени 3 февраля января 2020

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени кондукторы надели медицинские маски. В общественном транспорте города реализуется ряд мер, направленных на профилактику вирусных инфекций.

Как пояснили в пресс-службе администрации города Тюмени, сейчас для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж.

Тюменские кондукторы надели маски. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские кондукторы надели маски.Фото: Ольга Крыльцова

2. В Тюменском районе образовательные учреждения закрыли на карантин. Данная мера будет действовать с завтрашнего дня, 4 февраля, по 8 февраля.

В эти же дни приостанавливается работа детских групп и объединений в учреждениях культуры и спорта.

Школы Тюменского района закрыли на карантин. Фото - управление образования Тюменского района.

Школы Тюменского района закрыли на карантин. Фото - управление образования Тюменского района.

3. В экопарке «Затюменский», возможно, появятся боксерские груши. По крайней мере, этого желают сами горожане, которые высказали свое мнение по развитию прилегающей к экопарку территории.

Раздел, где горожане могли вносить свои предложения, был создан на портале управления градостроительного планирования.

4. В тобольской больнице умер мужчина. Действия врачей проверяются.

Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами.

5. В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного тюменской полиции поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что в поликлинике находится мужчина в неадекватном состоянии.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили мужчину, адекватность состояния которого вызвала у них сомнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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